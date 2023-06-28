Otomobil takla attı; karı-koca yaşamını yitirdi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Adem Güreşen (63) ile eşi Fatma Güreşen (59) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, İpsalaSultanköy kara yolunda meydana geldi. İpsala´dan, Sultanköy´e giden Adem Güreşen'in köye 200 metre kala kontrolünü yitirdiği 22 RB 901 plakalı otomobil, yoldan çıkıp tarlaya girerek takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Adem Güreşen ile yanındaki eşi Fatma Güreşen´in hayatını kaybettiğini belirledi. Güreşen çiftinin bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Çiftin cansız bedenlerii, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2023-06-28 17:03:19
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