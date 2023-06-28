Kapıkule'den gurbetçi gelişleri bayramda da devam ediyor



Ali Can ZERAYUmut IŞIK/EDİRNE, (DHA)AVRUPA'nın farklı ülkelerinden yaz tatillerini ana vatanda geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan, yaz tatillerini aileleriyle birlikte memleketlerine geçirmek için kara yolunu kullanan gurbetçilerin ülkeye girişleri sürüyor. Ülkeye memleket hasreti ile giriş yapan gurbetçiler, ana vatanlarına gelmenin mutluğunu yaşadıklarını belirtti. Belçika'dan ailesiyle birlikte gelen Özgür Yıldız, ana vatana gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Avrupa'dan gelen gurbetçilerin yollarda dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Yıldız "Çok şükür yolculuğumuz güzel geçti. Gurbetçi kardeşlerimiz yolda gelirken dikkatli olsunlar çok fazla radar kontrolü var. Özellikle çocukların emniyet kemeri takmasına özen göstersinler, çocukların emniyet kemerlerini kontrol ediyorlar. Çok şükür vatanımıza geldik. Ankara Haymana´ya gideceğiz. Vatanımız çok özledik, çocuklarımız bile heyecanlanıyor. İlk önce anne babamızın elini öpeceğiz. 6 haftalık iznimizde sevdiklerimizle vakit geçireceğiz" dedi.

Almanya´dan gelen Mesut Güzelce' de, "Kurban Bayramı'nı memleketimde geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ana vatanımızı çok özledik. Yıllık izinlerimizi özlemle bekliyoruz. Yolculuğumuz yorucu geçse de Türkiye'ye giriş yaptığımızda tüm yorgunluğumuz geçiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Merkez Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

2023-06-28 17:10:50



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