Edirne'ye, bayramda inanç ve gastronomi turizmi akını

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)OSMANLI'ya 88 yıl başkentlik yapan tarih ve kültür şehri Edirne, Kurban Bayramı'nda da inanç ve gastronomi turizmi kapsamında kente gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Selimiye Camisi ile Sultan 2'nci Beyazıt Külliyesi ve Sağlık Müzesi gibi çok sayıda tarihi mekanı gezen ziyaretçiler, kentin meşhur lezzeti tava ciğerini yiyebilmek için ise işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tarih ve kültür şehri Edirne, 9 günlük bayram tatilinde de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bayramın ilk günü kurbanını kesip yakınlarıyla bayramlaşan çok sayıda yerli turist, turlarla Edirne'ye gitti. Selimiye Camisi, Sultan 2'nci Beyazıt Külliyesi, tarihi Arasta Çarşısı, Edirne Büyük Sinagogu gibi çok sayıda tarihi mekana ev sahipliği yapan kente gelen ziyaretçilerin ilk durağıysa meşhur lezzet tava ciğer işletmeleri oldu. Araç ve yaya trafiği yoğunluğunun yaşandığı kent merkezinde, özellikle tarihi mekanlar ve müzeler ziyaretçi akınına uğradı.

'3 GÜNDE 3 BİN KİŞİYİ AŞTIK'

Sultan 2'nci Beyazıt Külliyesi ve Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık, bayramın ilk 3 gününde 3 bin kişinin üstünde ziyaretçi ağırladıklarını belirtti. Ziyaretçilerin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki müzeyi tercih ettiğini söyleyen Pehlivancık, "Yaz tatilinin olması, Kurban Bayramı olmasına rağmen 3 bin kişiyi aşmış bulunmaktayız. Ziyaretçilerimiz bizi bu bayramda da yalnız bırakmadı. Hafta sonu ile beraber daha da ziyaretçi sayıları artacaktır. Biliyorsunuz Türkiye'nin ve Edirne'nin en çok ziyaretçi çeken müzelerinden bir tanesiyiz. İçinde bulunduğumuz Darüşşifa her daim en ön planda oluyor. Bunun haricinde şerbet evimizi yeni açtık, orada yaz aylarında soğuk Osmanlı şerbetlerinin ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Bunun yanında imaretin içerisinde bir aşevimiz var. Orada da lokma ikramında bulunuyoruz gün boyunca. Dolayısıyla bu ikramlar da gastronomik unsurlar olarak ilgi çekiyor" dedi.

'BÜTÜNCÜL BİR OSMANLI KÜLLİYESİ VE TARİH MÜZESİ'

Müzenin köklü bir tarihi olduğunu söyleyen Pehlivancık, "Müzemiz köklü bir müze. 1984 yılında buranın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Trakya Üniversitesi'ne tahsis edilmesiyle aslında üniversitemizin serüveni başlıyor. Yaklaşık 15 yıl kadar burada bir mimari restorasyon ve duvar süsleme gibi ilgili bölümler teorik ve pratik eğitimlerini görüyor. 1997 yılında içinde bulunduğumuz ilk Darüşşifa açıldı. 2008 yılında medrese açıldı yaşayan müze konseptiyle. 2020 yılında da imaret kısmımızı açtık ve şu an bütüncül bir Osmanlı külliyesi, çok farklı alanlarda bilgilere sahip olunabilecek bir tarih müzesi hürriyetinde. 2016'da da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de girmiş bulunduk. İnşallah kalıcı liste hazırlıklarımız da devam ediyor ancak pandemi nedeniyle UNESCO'nun toplantılarıyla ilgili bir takım aksaklıklar oldu. En kısa zamanda da kalıcı liste için başvurumuzu tamamlandıracağız" diye konuştu.

CİĞERCİLERİN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Bayram tatilinde ziyaretçiler, kentin ünlü lezzeti tava ciğercilerin önünde kuyruk oluşturdu. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı ve fahri turizm elçisi Bahri Dinar, kentin turizm açısından bereketli bir bayram geçirdiğini belirterek, "Bu yoğunluk Edirne için hiç sürpriz değil, hem inanç turizmi hem de gastronomi turizmi, bu ikisi bir arada gitti. Hakikaten ciğerci arkadaşlarımız bayram için tonlarca ciğer hazırladı. İlk 3 günde tava ciğerler adeta buhar olup gitti. Şimdi tekrar hazırlıyoruz, yetişmekte güçlük çekiyoruz. Bereketli bir bayram geçiriyoruz. Binlerce insan gelmiştir bu 3 günde çünkü arabaları park edecek yer yok. Yollarda yürüyecek yer yok. Her yerde belli bir yoğunluk var" ifadelerini kullandı.

'CİĞER YERLİ VE YABANCI TURİST İÇİN VAZGEÇİLMEZ HALE GELDİ'

Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak ise ciğerin artık hem yerli hem de yabancı turist için vazgeçilmez hale geldiğini söyleyerek, "Bilindiği gibi tava ciğeri Edirne'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında birinci sırayı koruyor. Bayramın birinci ve ikinci günü biraz hareketlilik oldu, bugün üçüncü gündeyiz, bugün de yoğunluğumuz devam ediyor ama yine de gerek sıcak gerek tatil günü olması dolayısıyla insanlar daha çok tatil beldelerini tercih ediyorlar. Biz de her ihtimale karşı, her türlü tedbirimizi aldık, ciğerlerimizi hazırladık, müşterilerimizi hazır şekilde bekliyoruz. Ciğer artık hem yerli hem de yabancı turistlerin vazgeçilmezi haline geldi. Bazı vatandaşlarımız sadece bayramlarda izin alıp Edirne'ye gelebiliyorlar ve bunu da ciğer yiyerek değerlendirmek istiyorlar, biz de onları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

