Traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'nin Havsa ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hüseyin Kılıçaslan ile yanındaki Can Tuna (35), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Havsa-Uzunköprü kara yolunda meydana geldi. Hüseyin Kılıçaslan'ın kullandığı 22 AH 212 plakalı otomobil, önünde seyreden A.P. yönetimindeki buğday yüklü traktöre çarptı. Kazada sürücü Kılıçaslan ile yanındaki Can Tuna, hayatını kaybetti. Cenazeler, Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü A.P. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK
2023-07-01 13:36:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.