Edirne'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1´i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 22 AAR 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek E.K.'nın kullandığı 34 NS 6032 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.Ö. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılıp, araçtaki bir kişi ile birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-07-02 01:20:02
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