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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada, 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uygulama noktasında şüpheli bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi. TIR şoförü, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-07-03 10:30:00



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