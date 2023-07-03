Edirne'de, Saros´taki sahillerden bayramda 473 kamyon çöp toplandı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde belediye ekiplerince 9 günlük bayram tatili süresi boyunca 473 kamyon çöp toplandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca mücavir alanlarında bulunan Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde 300 personelin katılımıyla 473 kamyon çöp toplandığını bildirdi.

Mustafa Helvacıoğlu, bayram tatilinde Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde nüfusun 5 kattan fazla arttığını söyleyerek, "Bayram mesaisinde mücavir alanlarımızda 473 kamyon çöp topladık. Nüfusu 5 kattan fazla artan Erikli, Yayla ve Danişment´te bayram boyunca sahadaydık. Normalin çok üzerinde bir yoğunluğun yaşandığı mücavir alanlarımızda halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yoğun bir mesai harcadık. 300 personelimizle temiz bir tatil için Keşan Belediyesi olarak 10 gün boyunca sahillerimizde var gücümüzle çalıştık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-07-03 12:10:18



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