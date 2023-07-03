Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası 'karşılama' geleneği ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası 'karşılama' geleneği ile başladı

DHA

Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası 'karşılama' geleneği ile başladı


Olgay GÜLER-Umut IŞIK /EDİRNE,(DHA)Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali haftasında, 40 kişiden oluşan Kırkpınar davul ve zurna ekibinin 'karşılama' geleneği yapıldı.
Türkiye'nin başpehlivanının belirlendiği, bu yıl 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, organizasyonun 'karşılama' geleneği yapıldı. Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibi, sabah saatlerinde Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamlarında karşılayarak, Kırkpınar'ın başladığının müjdesini verdi. Ekip, ilk olarak organizasyona ev sahipliği yapan Gürkan'ı belediye binası önünde karşıladı. Gürkan, davul ve zurna ekibine gelenek gereği para verdi.
'BU YILIN KIRKPINAR İÇİN AYRI ÖNEMİ VAR'
Bir süre davul ve zurna ekibinin çaldığı şarkıları dinleyen Gürkan, tarihi organizasyonun 662'ncisini yapmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi. Gürkan, "Her Kırkpınar'da sanki ilk Kırkpınar'ımızmış gibi heyecanlanıyoruz. Acaba daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha güzelini nasıl yapabiliriz? diye. Kuşkusuz eksiklerimiz, hatalarımız oluyordur ama her yıl daha da iyisini yapma gayretimizden, kararlılığımızdan, heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Bu yılın özel bir önemi var; çünkü Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Tabii burada Türk milletinin büyüklüğü de ortaya çıkıyor. Osmanlı'nın Rumeli'ye fethiyle başlayan Kırkpınar, Cumhuriyet'e kadar geliyor. Bugün, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, hala bu geleneği devam ettiriyoruz. Burada hem Türk milletinin kararlılığı var, hem de Edirnelilerin istikrarından söz etmek gerekiyor. Edirneliler de her şartta, her ortamda Kırkpınar'ı, Türkün ata sporu olan yağlı güreşi yapmışlar ve yapmaktan asla vazgeçmemişlerdir. Bunu çok önemli buluyorum, çok değerli buluyorum" dedi.
'BU YIL, ALIŞILAN KIRKPINAR FORMATININ SON YILI'
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir Kırkpınar organizasyonu yapmak istediklerini söyleyen Gürkan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan olarak armağan eden tüm şehitlerimize yakışır, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir Kırkpınar'ı gerçekleştireceğiz. Güreşlerimiz cuma günü başlayacak; biliyorsunuz. Bu yıl uzun yıllardır dile getirdiğimiz alışılagelmiş güreş formatının son yılı. Önümüzdeki yıldan itibaren daha nitelikli, daha kaliteli, daha seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın, kıran kırana bir Kırkpınar izleyeceğiz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bizim çağrılarımıza kayıtsız kalmadı. Güreş camiası kayıtsız kalmadı. Kırkpınar ağamız Seyfettin Selim kayıtsız kalmadı. Federasyon Başkanı'mız İbrahim Türkiş ve federasyonun delegeleri kayıtsız kalmadı" diye konuştu.
'PUANLAMA SİSTEMİ İLE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK'
Yeni sisteme ilişkin detayları paylaşan Gürkan, şöyle dedi: "Türkiye yağlı güreşler ligi düzenlemesi ile Kırkpınar'a kimlerin katılabileceği, kimlerin bu puanı hak ettiği, Kırkpınar'a katılmayı hak ettiği yıl sonunda listelenecek. Güreşler bittiğinde ve önümüzdeki yıl Kırkpınar'da mevcut 14 boyumuzda başpehlivanlık hariç diğer 13 boyda en yüksek puan alan 64'er pehlivan, başpehlivanlık boyunda da 32 pehlivan katılacak. Bu da bize zaman açısından daha güzel güreşler izlememize fırsat tanıyacak. Bu puanlama sistemi ile ilgili ciddi değişiklikler olacak. Böylece Kırkpınar, gelecek yüzyıllara daha sağlam şekilde taşınmış olacak."
'BU YIL GÜREŞÇİ SAYISINDA PATLAMA YAŞANABİLİR'
Güreş formatının değişmesiyle bu yıl pehlivan sayısında patlama yaşanabileceğini dile getiren Gürkan, "Federasyonun lisans verdiği herkes, dualı çayıra çıkabiliyor. Biliyorsunuz 2 bin 400'ler civarında bir katılımcımız söz konusu. Ama benim bildiğim ya da bana ulaşan veriler, Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında yağlı güreş yapan pehlivan oldu. Bu sayı biraz daha artabilir. Dediğim gibi bir taraftan baktığınızda katılımcı rekoru kırıyorsunuz güzel. Ama cuma sabahı 8.30'da güreşleri başlatmak zorunda kalıyoruz. Başpehlivanlık güreşlerinde biliyorsunuz yarım saat sonra puanlamaya geçmek zorunda kalıyoruz veya diğer güreşlerde. Bu da gitgide güreşin o kıran kırana özelliğinin kaybolmasına sebep oluyor. Bu yıl belki dediğiniz gibi bir patlama yaşanabilir. Puanlamaya geçmeden 'hadi biz de dualı çayıra çıkalım' diye ama önümüzdeki yıldan itibaren her şey bizim istediğimiz gibi yoluna girecek, rotasına girecek ve ondan sonra daha kaliteli güreşler izleyeceğiz" dedi. Kırkpınar davul ve zurna ekibi, daha sonra Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'i valilik binası önünde karşıladı. Zehin de ekibe gelenek gereği para verirken, bir süre çalınan şarkıları dinledi.(DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kırkpınar davul zurna ekibinden genel görüntüler
Belediye Başkanı Recep Gürkan´ın karşılanması 
Davul zurna ekibinin Gürkan´a çiçek takdimi 
Gürkan´ın ekibi şefine bahşiş vermesi
Gürkan´ın açıklaması 
Davul ve zurna ekibinden farklı açılardan detaylar 
DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Umut IŞIK
2023-07-03 13:02:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası 'karşılama' geleneği ile başladı
YEREL HABERLER Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası 'karşılama' ...
Bayramda nüfusu 5 kat artan Saros Körfezi sahillerinde bayram tatilinde 473 kamyon çöp toplandı
YEREL HABERLER Bayramda nüfusu 5 kat artan Saros Körfezi ...
Edirne'de düğün dönüşü kaza; 2'si çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de düğün dönüşü kaza; 2'si çocuk 6 yaralı
Edirne'de, Saros´taki sahillerden bayramda 473 kamyon çöp toplandı
YEREL HABERLER Edirne'de, Saros´taki sahillerden bayramda 473 kamyon ...
Kapıkule'de 1 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de 1 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gelecek yıl Kırkpınar'da uygulanacak sistem değişikliğini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gelecek yıl ...
Kırkpınar'da 662'nci buluşmaya sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Kırkpınar'da 662'nci buluşmaya sayılı günler kaldı
Memleket hasretiyle yola çıkan gurbetçilerin yorgunlukları Kapıkule'ye varınca geçiyor
YEREL HABERLER Memleket hasretiyle yola çıkan gurbetçilerin ...
Kapıkule'de durdurulan TIR'da 1 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de durdurulan TIR'da 1 kilo skunk ele ...
Sultaniçe sahilinde bayram tatili yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Sultaniçe sahilinde bayram tatili yoğunluğu yaşandı
Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali sona ...
Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk ...
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda ...
Kaliteli bal üretmek için Muğla'dan Edirne'ye gelen aile yoğun mesaide
YEREL HABERLER Kaliteli bal üretmek için Muğla'dan Edirne'ye gelen ...
Enez'de avlanan mavi yengece talep artıyor
YEREL HABERLER Enez'de avlanan mavi yengece talep artıyor
Edirne'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Edirne'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali'ne Türk ve Bulgar 37 grup katılıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali'ne ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı
Edirne'de Asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de Asayiş
Traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.