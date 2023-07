Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası 'karşılama' geleneği ile başladı

Olgay GÜLER-Umut IŞIK /EDİRNE,(DHA)Unesco İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali haftasında, 40 kişiden oluşan Kırkpınar davul ve zurna ekibinin 'karşılama' geleneği yapıldı.

Türkiye'nin başpehlivanının belirlendiği, bu yıl 3-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, organizasyonun 'karşılama' geleneği yapıldı. Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibi, sabah saatlerinde Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamlarında karşılayarak, Kırkpınar'ın başladığının müjdesini verdi. Ekip, ilk olarak organizasyona ev sahipliği yapan Gürkan'ı belediye binası önünde karşıladı. Gürkan, davul ve zurna ekibine gelenek gereği para verdi.

'BU YILIN KIRKPINAR İÇİN AYRI ÖNEMİ VAR'

Bir süre davul ve zurna ekibinin çaldığı şarkıları dinleyen Gürkan, tarihi organizasyonun 662'ncisini yapmaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi. Gürkan, "Her Kırkpınar'da sanki ilk Kırkpınar'ımızmış gibi heyecanlanıyoruz. Acaba daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha güzelini nasıl yapabiliriz? diye. Kuşkusuz eksiklerimiz, hatalarımız oluyordur ama her yıl daha da iyisini yapma gayretimizden, kararlılığımızdan, heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Bu yılın özel bir önemi var; çünkü Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Tabii burada Türk milletinin büyüklüğü de ortaya çıkıyor. Osmanlı'nın Rumeli'ye fethiyle başlayan Kırkpınar, Cumhuriyet'e kadar geliyor. Bugün, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, hala bu geleneği devam ettiriyoruz. Burada hem Türk milletinin kararlılığı var, hem de Edirnelilerin istikrarından söz etmek gerekiyor. Edirneliler de her şartta, her ortamda Kırkpınar'ı, Türkün ata sporu olan yağlı güreşi yapmışlar ve yapmaktan asla vazgeçmemişlerdir. Bunu çok önemli buluyorum, çok değerli buluyorum" dedi.

'BU YIL, ALIŞILAN KIRKPINAR FORMATININ SON YILI'

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir Kırkpınar organizasyonu yapmak istediklerini söyleyen Gürkan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan olarak armağan eden tüm şehitlerimize yakışır, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir Kırkpınar'ı gerçekleştireceğiz. Güreşlerimiz cuma günü başlayacak; biliyorsunuz. Bu yıl uzun yıllardır dile getirdiğimiz alışılagelmiş güreş formatının son yılı. Önümüzdeki yıldan itibaren daha nitelikli, daha kaliteli, daha seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın, kıran kırana bir Kırkpınar izleyeceğiz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bizim çağrılarımıza kayıtsız kalmadı. Güreş camiası kayıtsız kalmadı. Kırkpınar ağamız Seyfettin Selim kayıtsız kalmadı. Federasyon Başkanı'mız İbrahim Türkiş ve federasyonun delegeleri kayıtsız kalmadı" diye konuştu.

'PUANLAMA SİSTEMİ İLE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK'

Yeni sisteme ilişkin detayları paylaşan Gürkan, şöyle dedi: "Türkiye yağlı güreşler ligi düzenlemesi ile Kırkpınar'a kimlerin katılabileceği, kimlerin bu puanı hak ettiği, Kırkpınar'a katılmayı hak ettiği yıl sonunda listelenecek. Güreşler bittiğinde ve önümüzdeki yıl Kırkpınar'da mevcut 14 boyumuzda başpehlivanlık hariç diğer 13 boyda en yüksek puan alan 64'er pehlivan, başpehlivanlık boyunda da 32 pehlivan katılacak. Bu da bize zaman açısından daha güzel güreşler izlememize fırsat tanıyacak. Bu puanlama sistemi ile ilgili ciddi değişiklikler olacak. Böylece Kırkpınar, gelecek yüzyıllara daha sağlam şekilde taşınmış olacak."

'BU YIL GÜREŞÇİ SAYISINDA PATLAMA YAŞANABİLİR'

Güreş formatının değişmesiyle bu yıl pehlivan sayısında patlama yaşanabileceğini dile getiren Gürkan, "Federasyonun lisans verdiği herkes, dualı çayıra çıkabiliyor. Biliyorsunuz 2 bin 400'ler civarında bir katılımcımız söz konusu. Ama benim bildiğim ya da bana ulaşan veriler, Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında yağlı güreş yapan pehlivan oldu. Bu sayı biraz daha artabilir. Dediğim gibi bir taraftan baktığınızda katılımcı rekoru kırıyorsunuz güzel. Ama cuma sabahı 8.30'da güreşleri başlatmak zorunda kalıyoruz. Başpehlivanlık güreşlerinde biliyorsunuz yarım saat sonra puanlamaya geçmek zorunda kalıyoruz veya diğer güreşlerde. Bu da gitgide güreşin o kıran kırana özelliğinin kaybolmasına sebep oluyor. Bu yıl belki dediğiniz gibi bir patlama yaşanabilir. Puanlamaya geçmeden 'hadi biz de dualı çayıra çıkalım' diye ama önümüzdeki yıldan itibaren her şey bizim istediğimiz gibi yoluna girecek, rotasına girecek ve ondan sonra daha kaliteli güreşler izleyeceğiz" dedi. Kırkpınar davul ve zurna ekibi, daha sonra Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'i valilik binası önünde karşıladı. Zehin de ekibe gelenek gereği para verirken, bir süre çalınan şarkıları dinledi.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kırkpınar davul zurna ekibinden genel görüntüler

Belediye Başkanı Recep Gürkan´ın karşılanması

Davul zurna ekibinin Gürkan´a çiçek takdimi

Gürkan´ın ekibi şefine bahşiş vermesi

Gürkan´ın açıklaması

Davul ve zurna ekibinden farklı açılardan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Umut IŞIK

2023-07-03 13:02:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.