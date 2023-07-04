Yunanistan´a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Bu iller için yağmur uyarısı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken gözaltına alınan ve FETÖ/PDY şüphelisi oldukları belirtilen M.K. ve A.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.K. ve A.Y., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-07-04 11:32:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.