Tunca Nehri'nde su seviyesi yarıya düştü; yüzeyi ot ve çöple kaplandı

Ali Can ZERAY Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin tarım arazilerini sulayan ve hayvanların su ihtiyacını karşılayan önemli su kaynaklarından, Tunca Nehri'nde su seviyesinin düşmesi endişe yaratıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre geçen ay 11 metreküp/saniye akan su son ölçümde 5 metreküp/saniyeye düştü. Nehrin yüzeyinde ot öbekleri oluşurken; evsel atıklarla da adeta çöplüğe döndü.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından biri olan Karaağaç Mahallesi'ndeki Tunca Nehri'nde DSİ verilerine göre geçen aya göre su seviyesinin yarı yarıya düşmesiyle yüzeyinde ot öbekleri oluşurken, bırakılan evsel atıklarla nehir adeta çöplük haline geldi. Nehir ve çevresindeki kirliliğe tepki gösteren Karaağaç Mahalle Muhtarı Agah Korkan, "Edirne gerçekten serhat şehri aşık olunacak bir şehir. Lütfen yalvarıyorum, doğayı katlediyoruz, tabiatı mahvediyoruz. Yerlere çöp atmayalım. Sorumlu kişilere de yalvarıyorum burası lütfen temizlensin" dedi.

'UTANÇ VERİCİ BİR DURUM'

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, nehirde ve çevresinde oluşan görüntünün utanç verici olduğunu dile getirdi. Korkan, "Avrupa'ya sınır kapımız var gerçekten dört dörtlük bir kapı. Avrupa'dan gelen insanlar buraya hayran kalıyorlar. Yurt içinden her gün binlerce araba, binlerce otobüs geliyor buraya. Gördüğünüz gibi bakın yerlere yerler pislikten, çöpten geçilmiyor. Şöyle bir bakın nehir yatağına bu çok utanç verici bir durum. Ben Karaağaç mahalle muhtarı olarak üzülüyorum. İlk başta, eğitim-eğitim, geliyor. Eğitimli insan hiçbir zaman yere çöp atmaz. İstediğin kadar temizlik işçisi al biz vatandaş olarak, toplum olarak üzerimize düşeni yapmazsak bu hali alır yerler. Burada üzücü olan Karaağaç Edirne'nin en güzel yeri" dedi.

Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapıp çevreye çöp atmaması gerektiğini söyleyen Korkan, "Sorumlu kişilerin burasını temizlemesini istiyorum. Biz zaman zaman söylüyoruz da haberleşmede eksik kalıyoruz herhalde. Burası başka bir yerde olsa cennet yaparlar. O kadar güzel yerlerimiz var. Bir kişi eğer aile terbiyesi aldıysa, eğitim aldıysa ve çevre bilinci varsa asla bu hareketi yapmaz. Bu utanç verici. Bir insanın yapmaması gereken şeyler bunlar" diye konuştu.

Bölge halkından Teoman Mudrişler, özellikle bölgedeki balıkçıların çöplerini nehre ve kıyısına bıraktığını söyledi. Mudrişler, "Bu manzara rezillik. Başka bir şey demiyorum. Gelen bırakıyor çöpünü, gidiyor. Edirne tarihi şehir. Böyle güzellik varken kirletmenin bir anlamı yok bence. Kimse pisliğini bırakmasın. Bilhassa balıkçılara. En çok pisliği de balıkçılar bırakıyor. Gelecek nesillere böylelikle hiçbir şey bırakamıyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Umut IŞIK

2023-07-04



