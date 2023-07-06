Kırkpınar'ın ilk altın kemerli ağası Yazoğlu: Lig sistemi güreşçiler için insafsızca

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk altın kemerli ağası, Kırkpınar Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, bu yıl yeni başlanan lig sisteminin, güreşçiler için insafsızca olduğunu söyledi. Yazoğlu, "Yağlı güreş yapan her Türk gencinin en miniğinden baş boyuna kadar gönlünde gelip Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşmek yatar. Bunu engellemek biraz insafsızca bir karar gibi geldi bana. Düşüncemiz, güreşlerin hafta içine yaygınlaştırılarak Kırkpınar'da güreşmek isteyenleri güreştirmek" dedi.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Güreşleri yarın Edirne'de başlayacak. Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanların 7-9 Temmuz arasında ter dökeceği tarihi organizasyon için kente gelen, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk altın kemerli ağası, Kırkpınar Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Alper Yazoğlu, bu yıl yağlı güreşlerde başlayan lig sistemini değerlendirdi. Kırkpınar'da 1991, 1992 ve 1993 yıllarında yaptığı ağalık ve kente kazandırdığı okulla tanınan Yazoğlu, yeni sistemin Kırkpınar'a gelip dualı çayıra çıkmak isteyen güreşçiler için insafsızca olduğunu dile getirdi.

Yağlı güreşin Türk'ün ata sporu olduğunu belirten Yazoğlu, "Yağlı güreş yapan her Türk gencinin en miniğinden baş boyuna kadar gönlünde gelip Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşmek yatar. Bunu engellemek biraz insafsızca bir karar gibi geldi bana. Düşüncemiz, güreşlerin hafta içine yaygınlaştırılarak Kırkpınar'da güreşmek isteyenleri güreştirmek. Eğer bir eleme yapılacaksa da Kırkpınar'daki güreş performansına göre belki yapılabilir" dedi.

'PUANLAMA SİSTEMİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Yağlı güreşte halen devam eden puan sisteminin de kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yazoğlu, "Puanlama Kırkpınar'ın o tarihi, efsanevi özüne zarar veriyor inancındayım. Şöyle ki; 40 dakika yağlı güreş kurallarına göre yapılıyor. Daha sonra paça bağlarıyla minder güreşi kuralları başlıyor. Dünyada böyle bir şey yok. Bu asla kabul edilebilir bir şey değildir çünkü Kırkpınar yağlı güreş kurallarında, 'arkasına dolaştı, 1 puan aldı' diye bir kural yok ve öyle yenme veya yenişme olayı da yok. Kırkpınar'da yenmenin şartları, oyunları bellidir; kündesini atacak, elleri çift payanda yapacak, tutup kaldıracak, göbeği yıldız görecek. Bakın hep oyun tabirleri de geleneksel. Bunların dışına çıkıldıkça zarar verildiği inancındayım" diye konuştu.

'KIRKPINAR MASTER PLANI YAPILMALI'

Kırkpınar Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Erkin de, Kırkpınar'ın Edirne'ye uzun vadede çok önemli katkılar sağlayacak bir enstrüman olduğunu ifade etti. Erkin, "Kırkpınar Edirne'ye uzun vadede çok önemli katkılar sağlayacak bir enstrümandır. Bunun içi doldurulacak çok geniş şansımız var. Çok önemli bir mirastır. Bizim en önemli arzularımızdan birisi, Kırkpınar'ın Edirne'de daha fazla gelişmesi için bir şey yapılması. Yıl boyunca etkinlikler sürsün. Kırkpınar'la ilgili başta Edirne Belediyesi ve Özel İdare bünyesinde bir takım şeyler yapılması gerekiyor. En önemlisi de, bizim Kırkpınar'la ilgili bir master planımız olması lazım. Bunu Edirne ili olarak yapmamız gerekiyor ki Kırkpınar'ı gelecek jenerasyona daha iyi anlatıp bırakabilelim" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alper Yazoğlu ve Erkin'den genel

Alper Yazoğlu'nun konuşması

Erkin'in konuşması

Kırkpınar güreşlerinden detaylarDHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-07-06 14:46:14