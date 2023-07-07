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        Edirne'de terör şüphelisi 11 kişi yakalandı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 09:39
        Edirne'de terör şüphelisi 11 kişi yakalandı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son 2 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 2 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 8'i FETÖ/PDY,  3'ü  PKK/KCK  terör örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 2 haftada haklarında yakalama kararı olan 77 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-07 09:38:52

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