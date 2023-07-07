Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Sebahattin, yaşamını yitirdi

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'ın Erikli köyü sahilinde, serinlemek için denize giren Sebahattin Altınalmaz (14) boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Erikli köyü Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde bulunan Sebahattin Altınalmaz, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz olduğu görülen Altınalmaz kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürülen Altınalmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altınalmaz'ın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-07-07 09:56:56