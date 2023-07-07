Başpehlivanlar, Kırkpınar'dan önce Meriç Nehri'nde kürek çekip, ter attı

Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bu yıl 662'ncisi gerçekleştirilecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde başpehlivanlar Recep Kara, Abdullah Güngör, Salih Erinç ve Atilla Güzel, 2024'te Ümitler (U23) Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Meriç Nehri'nde kürek çekti.

Minik boy pehlivanların Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'nda dualı çayıra salınması ile başlayan 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan, yarın başpehlivanların sahaya çıkmasıyla yükselecek. Bu heyecan öncesi; başpehlivanlardan 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılı başpehlivanı Recep Kara, Abdullah Güngör, Salih Erinç ve Atilla Güzel, 2024'te Ümitler (U23) Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Meriç Nehri'nde kürek çekip, ter attı. Güreşçiler, TED Koleji Kürek Kulübü Tesisi'nde suya inip, eğitmenler eşliğinde ilk kez kürek sporunu deneyimledi. 'BURADAN ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK'

Başpehlivanlardan Recep Kara, Edirne'nin 2024'te Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kara, "Devletimizin imkanları ile burada tüm su sporlarına hitap edecek bir tesis kuruldu. İnşallah 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'nı bu tesisimizde icra edeceğiz. Olimpiyatlarda en fazla madalya dağıtan branşlardan birisi kano sporu. Buradan daha nice olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, milli sporcular çıkacağına inanıyorum" dedi.

'ECDAT YADİGARINI GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ'

Kürek çekmenin güreşmekten daha kolay olduğunu söyleyen Kara, "Er meydanında 40-50 derece sıcağın altında güreşiyorsun. Hararet yükseldiği zaman kendini suya atacağın bir yer yok. Burada çok zorlandığında kendini suya atarsın. Bunun öyle bir kolaylığı var. Ama maalesef bazen 2-2,5 saat güreş yapıyoruz. Ortalama bir güreşimiz, bir saat sürüyor. 40-45 derece sıcağın altında. Çok büyük bir efor. Ama ata sporunun gelenekleri bu şekilde. Biz de sıcağa karşı, rakibin baskısı ile birlikte o ata sporunu icra ediyoruz. Sevdiğimiz bir meslek. 660 yıllık bir gelenek. Bugünkü temsilcileri de bu kültür mirasında biziz. Başpehlivanlar olarak, bu ecdat yadigarını el birliğiyle hep beraber, bizden sonraki kuşaklara yansıtacağız" diye konuştu.

'BURASI SUYUN KIRKPINAR OLACAK'

Başpehlivanlardan Atilla Güzel de Meriç Nehri gibi doğal bir alanın su sporlarına kazandırılmasının çok faydalı olduğunu söyledi. Güzel, "Başpehlivan olarak Tarihi Kırkpınar'a güreşmeye geldik. Burada su sporları federasyonunun yeni tesisi, doğal bir arena. Burada kanoyu da test ettik. Sağ olsun başkanımız bize yardımcı oldu. Bu doğanın, bu spora kazandırılması gelecekte de bu sporun desteklenmesi, yeni şampiyonların çıkması açısından güzel. Şahsen memnun kaldık, onore olduk. Kırkpınar'da sadece güreşçi değiliz. Sporun bütün branşlarında ve Türk halkının ilgilendiği her mecrada birbirimizi destekliyoruz" dedi.

'YORUCU VE KEYİFLİ BİR SPOR'

Başpehlivan Salih Erinç ise ilk kez kürek sporunu denediğini belirterek, "Su sporlarıyla alakalı ilk defa bu kanoya binmiş oldum. Gerçekten de kendine has kendine özgü bir stili var. Avrupa şampiyonluğuna ev sahipliği yapacak olması da bizim için gurur verici bir şey. Hem tarihi Kırkpınar güreşlerinin hem de böyle bir büyük bir organizasyonun burada olması; Edirne halkı için ve Türk sporu için çok güzel bir şey. Gerçekten de yorucu bir şey, keyifli. Karadenizli olarak suya alışkın olduğumuz için su sporlarını seviyoruz. Su sporlarına karşı da ilgim var. Kendim de yüzmeyi çok seviyorum" diye konuştu.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR TESİS'

15 yıldır baş kategorisinde güreşen başpehlivan Abdullah Güngör de "Spor Bakanlığı'mız tüm imkanları ile dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis kazandırmış. Edirne ilimiz zaten ecdadımıza başkentlik yapmış; kültürü, örf adeti, ananesi olan bir şehrimiz. Su sporlarına sonuna kadar destek veriyorum. Onun için zaten buradayız" dedi.

'PEHLİVANLARIMIZIN DESTEK VERMESİ İNANILMAZ KEYİFLİ'

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da Meriç Nehri'nin, Cumhuriyet tarihinde ilk resmi kürek parkuru olduğunu kaydetti. Kırkpınar başpehlivanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirten İba, Meriç Nehri'nde ilk kez resmi olarak kürek pankuru kurulacağını belirterek, "15 Temmuz'dan itibaren resmen parkurun kurulma çalışmaları başlıyor. Almanya'dan ve başka yerlerden gelecek olan malzemelerimizi de 31 Ağustos'a hazırlamış olacağız. Bu vesileyle bu spora ilgi duyan kürekçileri ve bölge halkının organizasyonumuza iştiraklerinden keyif duyacağız. Gurur duyuyoruz, hoşumuza gitti, çok mutlu olduk. İnanılmaz bir şey. Pehlivanlarımızın buraya gelip, bize destek vermesi de inanılmaz keyifli oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Umut IŞIK

2023-07-07 10:02:49