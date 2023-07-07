Kırkpınar, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı

Ali Can ZERAY-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA) Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662'ncisi Sarayiçi Er Meydanı'nda bugün minik pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Tüm boylarda toplam 2 bin 141 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar'da başpehlivanlıkta 53 güreşçi Er Meydanı'na çıkacak. Kırkpınar'da bu yıl minik 1 boyda 128, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 139, teşvik 2 boyda 150, tozkoparan boyda 172, ayak boyunda 192, deste 1 boyda 195, deste 2 boyda 169, deste 3 boyda 155, küçük orta küçük boyda 319, küçük orta büyük boyda 106, büyük orta boyda 119, başaltında 93 ve başpehlivanlıkta 53 pehlivan mücadele edecek.

Sarayiçi Er Meydanı'nda 14 kategoride güreşçiler, 30 derecelik sıcak havada dualarla çayıra çıkarak güreş tutmaya başladı. Minik pehlivanlar uzayan çimlerin arasında kaybolurken, saha hakemlerinin müsabakalarda zaman zaman karar vermekte zorlandıkları görüldü.

Edirne Belediyesi'nce yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde başpehlivan bu yıl 1 milyon liralık para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin lira, başpehlivan üçüncüsü 2 güreşçiye de 125'er bin lira para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak. Olimpiyatların ardından dünyanın en uzun soluklu organizasyonu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, sporcular için bu yıl 3 ton zeytinyağı tüketilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güreşçilerin çayıra çıkması

Yağlanmaları

Çayırda güreşmeleri

-Güreşçiler ile röp.

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

2023-07-07 11:47:12