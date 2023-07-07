Kulağı kopan yavru kediyi barınak kapısına bıraktılar

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nin 'Can Evi' barınağının kapısının önüne, sol kulağı kopuk yaralı bir yavru kedi bırakıldı. Veteriner kliniğine götürülen yavru kedi, tedaviye alındı.

Sabah saatlerinde, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ne ait 'Can Evi' olarak adlandırılan barınağa giden yetkililer, kapının önüne bırakılan sol kulağı kopuk ve bitkin haldeki yavru kediyi fark etti. Yetkililer, yaralı kediyi alıp veteriner kliniğine götürdü. Sol kulağı kopuk ve sıcak hava nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen kedi, tedaviye alındı.

'ÇOK CİDDİ YARASI VAR'

Veteriner hekim Barış Kasımoğlu, yaralı kedinin durumunu anlatarak, "Maalesef, kulağının birini kaybetmiş. Çok ciddi bir yarası var. Dernek yetkililerince bize getirildi. Şu anda ilk müdahalesi yapıldı ve en kısa zamanda ameliyata alınacak. Çok detaylı bir ameliyat olacak. Bölge itibarıyla hem kulak yolu hem de beyne yakın bir bölge. İnşallah ameliyattan sonra sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

Kasımoğlu, açıklamasında, "Sokakta yaşayan hayvanlar tabii ki yaralanıyorlar, hastalanıyorlar. Elbette insanlar da buna duyarsız kalmak istemiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Fakat herhangi yaralı bir kediyi ya da köpeği alıp barınağın veya kliniğin önüne bırakmak kesinlikle doğru değil. Kliniğin belli bir maddi yükü olabilir ve insanlar bunu karşılamak istemeyebilir ama bu durumda en azından yetkili kurumlarla belediyeyle, tarım ve orman müdürlüğüyle veya sivil toplum örgütleriyle temasa geçmeleri çok daha doğru olur. Orası bir barınak olduğu için bu kedi bulunana kadar başına çok daha farklı şeyler gelebilirdi. Bırakıp atmak yerine mutlaka yetkili kurumlarla iletişime geçilmeli. İnternetten telefon numaralarını öğrenebilirsiniz. Bu çok basit. Sivil toplum kuruluşlarıyla, hayvanseverlerle veya gönüllülerle doğrudan bağlantıya da geçebilirsiniz. Bu şekilde bırakılması doğru değil. Bunu yaparak hayvanın hayatına kastediyorsunuz. Kurtulma şansı varsa da kurtulamayabilirdi. Ne zaman bulunacağı belli değil. O bulunana kadar bir köpek mi öldürür ya da kendiliğinden mi ölür bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

'BU HAYVANLAR BİZE MUHTAÇ'

Keşan Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci ise yaralı hayvanın ölüme terk edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirerek, "Biz dernek olarak bütün ihbarlara yetişmeye çalıyoruz. Hiçbir yardım çağrısını geri çevirmiyoruz. Yaralı yavru kediyi de dernek barınağımızın kapısına bırakıp gitmişler. Bizler bulup veteriner kliniğine götürdük. O halde kapıya terk edip gitmişler. Bu durumda bizimle ya da belediyeyle iletişime geçebilirlerdi. Paraları olmasa bile bir kliniğe götürüp, ödemeyi derneğimizin yapacağını söyleyebilirler. Bizler de yaralı canlarımız için destek istiyoruz. Çünkü dernekler desteklerle ayakta durabilirler. Yaralı kedimiz şu an veteriner kliniğinde tedavide. Kulağı kopmuş ve bitkin düşmüş. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Umarız sağlığına kavuşur ve yaşar. Bu hayvanlar bize muhtaç. Ne olur yaralı halde onları bir yerlere bırakıp gitmeyelim. Çok savunmasızlar ve başlarına daha da kötü şeyler gelebilir. Bu yapılanı hiç doğru bulmuyoruz. Umarız böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-07-07 13:05:07