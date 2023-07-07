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        Kırkpınar'da pehlivanlar yağmura yakalandı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:48
        Kırkpınar'da pehlivanlar yağmura yakalandı

        Ali Can ZERAY-Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda süren Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pehlivanlar aniden bastıran sağanak yağışa yakalandı.

        Edirne'de devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne verilen cuma namazı arasının ardından küçük orta küçük boylarının çayıra çıktığı sırada aniden yağmur bastırdı. Sağanağa yakalanan güreşçiler mücadeleye devam ederken, zor anlar yaşadı. Güreşler sırasında yağmur zaman zaman hızını arttırırken, pehlivanlar zorlu mücadelelerini sürdürdü. Sağanak, Er Meydanı'nda etkili olmaya devam ederken, hakemler yağmurluk giyerken güreşçileri yönetmeye başladı. Dualı çayırda güreşler yağmur altında devam ediyor. (DHA)

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Küçük orta küçük boy pehlivanların peşrev çekmesinden detay 

        -Sağanak yağıştan görüntüler 

        -Pehlivanların yağmura rağmen güreşmesi

        -Pehlivanlardan detaylar 

        -Davul zurna ekibinin sağanaktan kaçışı

        -Hakemlerin yağmurluk giymelerinden detaylar 

        -Farklı açılardan detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

        2023-07-07 15:47:19

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