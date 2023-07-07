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        Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Sebahattin, yaşamını yitirdi (2)

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 18:13
        Serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Sebahattin, yaşamını yitirdi (2)

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan Sebahattin Altınalmaz'ın cenazesi, Edirne Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim anılarak, Keşan´a getirildi. Altınalmaz için İki Minareli Çarşı Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeynep ve baba Adem Altınalmaz, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Altınalmaz ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile vatandaşlar katıldı. Sebahattin Altınalmaz´ın cenazesi, ikindi vakti İki Minareli Çarşı Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık´ta toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-07-07 18:12:48

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