Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi

Kırkpınar'da önümüzdeki yıl başpehlivanlık güreşlerinde puan sistemi olmayacak

Olgay GÜLER Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda açılış seremonisi düzenlendi. Geçen yılın başpehlivanı Mustafa Taş'ın Türk bayrağını taşıdığı törende cazgırlar, hakemler, minik pehlivanlar ile Kırkpınar´ın vazgeçilmezi davulzurna ekibi geçit töreni yaparak protokol ve seyircileri selamladı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar'da önümüzdeki yıl başpehlivanlık güreşlerinde puan sisteminin olmayacağını söyledi.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organizasyonun açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı'nda saat 18.00'da gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Vekili Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldı. Tören, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken; Türk bayrağını göndere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş çekti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde söylendi. Törenin açılış konuşmasını Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, konuşmasında Kırkpınar'a yakışan güreşlerin geçmesini diledi.

TÜRKİŞ: ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİNDE PUANLAMA YOK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de, bu yıl Kırkpınar'ın bilinen formatıyla son yılı olduğunu belirtip, "Bu sene itibariyle Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni kurduk. Tüm heyecanıyla bu güreşlerimiz devam ediyor. Kırkpınar'ın zevkini büyük ölçüde yansıtan güreşler görüyoruz. Buradaki güreşçilerimiz de bu er meydanında yer alabilmek için mücadele ediyorlar. Küçük Kırkpınarları orada görüyoruz. Önümüzdeki yıl seyircilerimiz çok daha heyecanlı, çekişmeli ve gerçek anlamına uygun bir Kırkpınar görecekler. Bu sayıların azalması sonrası gelecek sene yapılacak yeni formattaki ilk Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerimiz puanlama olmadan yapılacak. Tarihi mirasına uygun şekilde gelecek sene yapacağız. Önümüzdeki yıllar Kırkpınar Güreşlerini sadece başpehlivanlıkta değil diğer güreşlerde de bunu yapar hale getiririz. Bu onur da bizlere yeter" dedi.

GÜRKAN: ÖNEMLİ OLAN USTALARIN DUASINI ALIP DUALI ÇAYIRDAN AYRILMAKTIR

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Kırkpınar'ın dualı çayır olduğunu, her pehlivanın hayalinin ustalarının da duasını alarak ayrılmak olduğunu belirterek, "Elbette burası dualı çayır. Burada çayıra çıkan her pehlivanın hayali, bu çayırdan ustalarının da duasını alarak başpehlivan olarak ayrılmaktır. Yağlı güreş, sadece yenmek yenilmek değildir. Yağlı güreş; ahlaktır, erdemdir, inançtır, imandır, saygıdır, sevgidir. Yağlı güreşin pehlivanı da böyle olur, cazgırı da böyle olur, hakemi de böyle olur, davul-zurna ekibi de böyle olur, seyircisi de böyle olur. Yağlı güreşin tüm bileşenleri bu özellikleri yaşatan insanlardır. O yüzden yağlı güreşin hiçbir spor dalıyla karşılaştırılacak bir yanını bulamazsınız. Türk´ün Ata sporu, dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan 662´nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz Edirne´mize, ülkemize ve büyük Türk Milletine hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin de, yüzyıllardır süregelen geleneğin temsilcisi olan her pehlivanın halkın gönlünde başpehlivan olduğunu belirtti. Zehin, "Pehlivanlarımız gücün, kuvvetin, cesaretin, azmin ve saygının harman olduğu güreşler yapacaklar. Yenilecekler, yenecekler. Ancak dünyaya mal olmuş yüzlerce yıldır süregelen ve bizlerin gururu olan bir geleneğin kıymetli temsilcisi olan pehlivanlarımızın hepsi bizim gönlümüzde başpehlivanlardır. Geleneksel ritüellerle bezenmiş yağlı güreşlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere taşınması bizler için çok değerlidir. Bizler bu konuda tüm gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki Türk'ün cesaretinin ve asaletinin sergilendiği, Türkiye'nin başpehlivanının belli olduğu Kırkpınar, ağasıyla, pehlivanıyla, altın kemeriyle, seyircisi, cazgırı, davulcusuyla inşallah yüzlerce yıl devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Zehin'in konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davul-zurna ekibinden oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise geçen yılın başpehlivanı Mustafa Taş taşıdı. Geçit töreninin tamamlanmasının ardından sabah 09.30'da başlayan güreşlere devam edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kırkpınar yağlı güreşleri kortejden detay

Protokol üyelerinden detay

Başpehlivan Taş´ın bayrak çekmesi detay

Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin´in konuşması

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan´ın konuşması

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim´in konuşması

Federasyon Başkanı Türkiş´in konuşması

Kortej yürüyüşünden detaylar

DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Umut IŞIK

2023-07-07 19:57:28