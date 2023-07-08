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        Edirne'de sanayi sitesindeki ağaçlık bölgede yangın

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:51
        Edirne'de sanayi sitesindeki ağaçlık bölgede yangın

        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde sanayi sitesindeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Keşan Küçük Sanayi Sitesi B-32´nci Blok karşısındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.  Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, alevlerin sıçramaması için yol kenarındaki araçları çektirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonucu ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Keşan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hakan Gürel de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-07-08 16:50:50

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