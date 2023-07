AK Parti'li Sırakaya: Yurt dışındaki her vatandaşımızı gönüllü elçimiz olarak görüyoruz

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında 129 bin araçla, 520 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını söyledi. Sırakaya, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tıpkı Türkiye'de yaşayan her bir kardeşimiz gibi bu ülkenin asli birer unsuru olduklarını, onların Türkiye için vazgeçilmez olduklarını da bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Çünkü yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın her birisini bizler bir yumuşak güç olarak görüyoruz. Orada her birini gönüllü elçimiz olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba ile Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan gurbetçilerle buluştu. Gümrük sahasında ve peronlarda bekleyen gurbetçilerle sohbet eden Sırakaya, yol boyunca yaşadıkları sıkıntıları da dinleyerek not aldı.

'ZİYARETLERİ KIYMETLİ'

Gurbetçilerin her yıl tatil döneminde ülkeye giriş ve çıkışlarında sıkıntılarını dinlemek üzere yaptıkları ziyaretleri geleneksel hale getirdiklerini belirrten Sırakaya, "2018 yılı itibariyle her sene mutat olarak gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerin bir yenisini daha bugün gerçekleştirmiş olduk. Dünyanın değişik ülkelerinde 7.5 milyondan fazla yurt dışı vatandaşımız mevcut. Bunların da yaklaşık 5.5 milyonunun kıta Avrupa'sında yaşadığını biliyoruz. Bu vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında memleketimize gelerek hem sılayırahim gerçekleştirmiş olmaları ama aynı zamanda üçüncü ve dördüncü neslin burada bir aidiyet duygusunu geliştirmek anlamında vatandaşlarımızla bir araya geldiği, hemşerileriyle bir araya geldiği, akrabalarıyla bir araya geldiği ama aynı zamanda bu topraklar ait olduklarını hissettikleri bir ortamda bu yapılan ziyaretleri son derece kıymetli buluyoruz. Tabii aynı zamanda da ekonomik olarak da sunmuş oldukları katkıyı da hepinizin bildiğini tahmin ediyorum" dedi.

'BU YIL YURDA GİREN SAYISI DAHA ÇOK ARTTI'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 1 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında yaşanan gurbetçi yoğunluğuyla ilgili rakam da paylaşan Sırakaya, "Her sene yaklaşık 4 milyon insanın kullandığı 2 milyon insanın girişte 2 milyon insanın çıkışta kullanmış olduğu bu gümrük kapısında özellikle Batı'ya açılan en önemli sınır kapımızda, yurt dışındaki gelen vatandaşlarımızın da yoğun olarak bu kapıyı kullandıklarını hep beraber biliyoruz. Özellikle bu sene içerisinde de 1 Haziran itibariyle 5 Temmuz arasında yaklaşık 129 bin aracın geçiş sağladığını ve yaklaşık 520 bin insanımızın da tekrar 1 Haziran ile 5 Temmuz arasında bu Kapıkule gümrük kapımızı kullanarak ülkemize giriş gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bunu bir önceki seneyle kıyas edecek olursak; yaklaşık beş bin aracın sadece bu belirtmiş olduğum tarihler çerçevesi içerisinde arttığını yine yurdumuza giren insanımızın daha da artış gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Ülkemize olan bu teveccühün artmış olması, vatandaşlarımızın daha yoğun bir oranda ülkemize geliyor olması tabii ki bizleri ziyadesiyle memnun ediyor" diye konuştu.

'HER BİRİ TÜRKİYE'NİN ASLİ UNSURU'

Yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının Türkiye'nin birer asli unsuru olduğunu ifade eden Sırakaya, şöyle konuştu:

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tıpkı Türkiye'de yaşayan her bir kardeşimiz gibi bu ülkenin asli birer unsuru olduklarını, onların Türkiye için vazgeçilmez olduklarını da bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Çünkü yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın her birisini bizler bir yumuşak güç olarak görüyoruz. Orada her birini gönüllü elçimiz olarak görüyoruz. Yine 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmiş olan genel seçimlerde yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasi katılımının bugüne kadar rekor denilebilecek seviyede yüzde 56'lık bir oranda, 1 milyon 930 bin vatandaşımızın sandığa gitmiş olmasını aidiyet bilinci anlamında da kıymetli gördüğümüzü ifade ediyoruz. Tekrar bütün gelen kardeşlerimize 'hoş geldin' diyoruz. Memleketlerinde inşallah doyasıya bir ay ve yahut da iki aylık bir zaman dilimi geçirecekler. Türkiye sınırları içerisine girdikten sonra memleketlerine, son varış noktalarına giderken muhakkak trafik kurallarına riayet etmelerini, hız sınırlarına riayet etmelerini çünkü her bir kardeşimizi bir değer olarak gördüğümüzü, onları muhakkak kıymetli bildiğimizi ve can kaybını minimize etmek anlamında da bu hassasiyete uymamız gerektiğini ifade ediyorum.".(DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

