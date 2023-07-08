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        Kırkpınar´da çeyrek finale yükselen Başpehlivanlar belli oldu

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 21:31
        Kırkpınar´da çeyrek finale yükselen Başpehlivanlar belli oldu

        Ali Can ZERAY Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA) Edirne'de bu yıl 662´ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2´nci günü Başpehlivanlık karşılaşmaları sona erdi. Sarayiçi Er Meydanındaki güreşlerde çeyrek finale yükselen 8 Başpehlivan belli olurken, güreşlerin favorilerinden 4 altın kemer sahibi Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz'a yenilerek çayıra erken veda etti.

        662 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık 3´üncü tur müsabakaları tamamlandı. 53 Başpehlivanın öğlen saatlerinde çayıra çıkmasıyla başlayan mücadelede altın kemer sahibi Ali Gürbüz, rakibi Özkan Yılmaz´a puanlamada yenilerek er meydanına veda etti. Sarayiçi Er Meydanındaki Başpehlivanların 3´üncü tur müsabakalarında altın kemer sahibi Ali Gürbüz ile birlikte, 2'nci turda Recep Kara ve Osman Aynur'da rakiplerine yenilerek elendi.

        ALTIN KEMERLİ 4 PEHLİVAN ÇEYREK FİNALİST OLDU

        Altın kemer sahibi Başpehlivanlardan, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban ve  Fatih Atlı çeyrek finale yükseldi. Başpehlivanlık müsabakalarında altın kemerli 4 Başpehlivanla birlikte, Ali Gürbüz´ü yenen Özkan Yılmaz, K. Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan ve Yusuf Can Zeybek´de rakiplerini yenerek adlarını çeyrek finale yazdırmayı başardı. 662´nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık çeyrek final müsabakaları yarın saat 12.30´da kura çekiminin ardından başlayacak. Er meydanındaki mücadeleler akşam saat 17.00´de Başpehlivanların final karşılaşması ile son bulacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Başpehlivanların çayıra çıkması

        -Başpehlivanların Yağlanmaları

        -Başpehlivanların güreşleri

        -Güreşlerden detaylar

        -Genel detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Umut IŞIK

        2023-07-08 21:30:15

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