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        662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 10:58
        662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı

        Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı. Minik 1 ve minik 2 kategorisindeki pehlivanların çayır salınmasıyla başlayan güreşler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 

        Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son güne girildi. Çeyrek final müsabakalarıyla başlayan son gün güreşlerinde ilk olarak minik 1 ve minik 2 boydaki pehlivanların çayıra salınmasıyla başlayan güreşler kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Pehlivanlar isimlerini kürsüye yazdırmak için mücadele veriyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar saat 12.15'de kura çekmelerinin ardından çeyrek final müsabakalarına başlayacaklar.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        Pehlivanların salavatlanması

        Pehjlivanlardan detay

        Güreşlerden detay

        DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

        2023-07-09 10:57:35

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