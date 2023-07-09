Kırkpınar Er Meydanı'nda dev Türk bayrağı açıldı

Olgay GÜLER Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)Edirne'de süren tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde her yıl geleneksel hale gelen Türk bayrağı korteji gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağının cazgır ve hakemler tarafından taşındığı sahada protokol ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde destek verdi.

Edirne'de 663'üncü tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bir gelenek daha unutulmadı. Her yıl vatanı koruyan Türk askeri, polisi, Jandarma ve güvenlik güçleri ile şehitler anısına açılan dev Türk bayrağı, bu yıl da açıldı. Türk bayrağını Er Meydanı'nda görevli cazgır ve hakemler taşıdı. Baş cazgırların maniler söyleyip şehitlere dua ettiği Türk bayrağının geçişi sırasında, protokol üyeleri ve vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile ayakta Türk bayrağını selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Türk bayrağının ellere alınması

Türk bayrağının dolaştırılması

Seyirciden detaylar

Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Umut IŞIK

2023-07-09 16:16:33