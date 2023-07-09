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        Edirne'de kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 17:03
        Edirne'de kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Keşan-İpsala kara yolu Yeniceçiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen İmdat Doğanay'ın (63) kullandığı 22 FD 036 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Mehmet Saygı (46) idaresindeki 19 UH 310 plakalı otomobil çarpıştı. Su kanalına savrulan 19 UH 310 plakalı otomobil, takla atıp, 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü Saygı, İclal Saygı (40), Gülnur Zeytinci (49), Murat Zeytinci (42), Göktuğ Zeytinci (14) ve Arda Uludağ (16) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Doğanay ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-07-09 17:02:28

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