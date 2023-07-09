Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırkpınar'ın yapıldığı Sarayiçi'nde ağaç devrildi: 2 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 17:27
        Kırkpınar'ın yapıldığı Sarayiçi'nde ağaç devrildi: 2 yaralı

        Umut IŞIK EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde er meydana dışındaki bir ağaç devrildi. Ağacın altında kalan 2 kadın yaralandı.

        Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde Sarayiçi'ne giden kişiler Er Meydanı dışındaki alanda sıcak havadan korunmak için ağaç altına sığındı. Kırkpınar çeşmesi olarak bilinen noktada ağaç kökünden kırılarak devrildi. Ağacın altında oturan 2 kadın ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda acil sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgede hazır bunan sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarafından ağacın altında kalan 2 kadın kurtarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Ayağa kalktıktan sonra ağacın devrildiğini söyleyen Metin Üstübeç, "Ağacın altında çay içip müsabakaları izlemek için ayrıldıktan sonra sesleri duydum ve arkamı döndüğümde ağacın yıkılmış olduğunu gördüm. Allah´tan bize bir şey olmadı. Son anda kurtulmuşuz" dedi.

        Ağacın devrildiği sırada bölgede bulunanlardan Yücel Temel, "Yüzümü yıkamak için ağacın yanından geçiyordum. Ağaç birden kendi kendine devrildi. Bir ses duyduk ve birden devrildiğini gördük. 2 kadın ağacın altında kalarak yaralandı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK

        2023-07-09 17:26:13

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Edirne'de kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Edirne'de kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Kırkpınar Er Meydanı'nda dev Türk bayrağı açıldı
        Kırkpınar Er Meydanı'nda dev Türk bayrağı açıldı
        Kırkpınar'da 22 milyon 222 bin lira veren Seyfettin Selim 15'inci kez ağalığı aldı
        Kırkpınar'da 22 milyon 222 bin lira veren Seyfettin Selim 15'inci kez ağalığı aldı
        Kırkpınar'da yarı finale kalan başpehlivanlar belli oldu
        Kırkpınar'da yarı finale kalan başpehlivanlar belli oldu
        662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı
        662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün karşılaşmaları başladı
        Kırkpınar'da, 2 buçuk saatlik güreş nefes kesti
        Kırkpınar'da, 2 buçuk saatlik güreş nefes kesti