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        Kırkpınar'da finalin adı: İsmail Balaban - Yusuf Can Zeybek

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 17:30
        Kırkpınar'da finalin adı: İsmail Balaban - Yusuf Can Zeybek

        Olgay GÜLER Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)Edirne'de devam eden 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşlerinde finale çıkan iki isim 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri şampiyonu İsmail Balaban ile genç isim Yusuf Can Zeybek oldu. 

        Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son gün güreşlerinde final güreşleri tüm boylarda devam ediyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki tarihi organizasyonda Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği baş kategorisinde de finale çıkan iki isim belli oldu. Finale 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek isimlerini yazdırdı. 

        İKİ GÜREŞÇİ FİNALE GELENE KADAR TÜM RAKİPLERİNİ YENDİ

        Finale rakipleri Şahali Kurt, Mecit Yıldırım, Cengizhan Şimşek, Özkan Yılmaz ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek çıkan İsmail Balaban ile finale Rıza Yıldırım, Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek çıkan Yusuf Can Zeybek'in karşılaşması 18.00'da Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak.

         DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Umut IŞIK

        2023-07-09 17:29:26

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