662'nci Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Olgay GÜLER Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)Edirne'de 662'ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek kazandı. Er Meydanı'ndan başpehlivan çıkan Zeybek'in altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak taktı.

Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Finale gelene kadar favori isimler Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi isimlerin elendiği güreşlerin çoğunluğu puan alanın kazandığı uzatmalara gitti. Sarayiçi Er Meydanı'nda final güreşinden önce gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri şampiyonu İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan ve 648 ve 649'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Mehmet Yeşil Yeşil ile genç isim Yusuf Can Zeybek karşılaştı.

ZEYBEK PUANLAMADA KAZANDI

Yarı final müsabakalarının ardından 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban ile Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. Finale rakipleri Şahali Kurt, Mecit Yıldırım, Cengizhan Şimşek, Özkan Yılmaz ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek çıkan İsmail Balaban ile finale Rıza Yıldırım, Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek çıkan Yusuf Can Zeybek arasındaki maç karşılıklı hareketlerle geçti. Puanlama güreşine kalan müsabakada İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek, Türkiye Başpehlivanı oldu. Zeybek, müsabaka sonrası sahaya giren eşi ile paylaştı.

Güreşlerin sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninde başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Toplam 14 boyda gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın , İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekilleri, eski bakan ve milletvekilleriyle çok sayıda belediye başkanı katıldı.

YUSUF CAN ZEYBEK: KEMERİ ANNEME ARMAĞAN EDİYORUM

Güreş sonunda konuşan 662'nci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, kemeri annesine adadığını söyledi. Zeybek, "Çok mutluyum, çok bekledim bu anı. Allahım bize nasip etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Ustalarım her zaman kim iyiyse o kazansın dedi. Buraya hep inanarak geldim, bu kemeri alacağım ve Edirne Caddesi'nde yürüyeceğim dedim. Allahım bana nasip etti. Çok teşekkür ederim herkese. Kemeri anneme atfediyorum. Allah ondan razı olsun, beni bu yaşa kadar getirdi" dedi.

Zeybek, paşpehlivanlık ödülü olarak 1 milyon liranın da sahibi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Final müsabakası

-Maçtan detaylar

-Zeybek'in rakibini yenmesi

-Zeybek'İn sevinci

-Detaylar DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Umut IŞIK

