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        Kırkpınar´ın başpehlivanı Zeybek´e coşkulu karşılama

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 02:52
        Kırkpınar´ın başpehlivanı Zeybek´e coşkulu karşılama

        Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)-  Edirne'deki 662´nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri´nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri´ne final müsabakasında İsmail Balaban´ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek,  Kırkpınar´ın geleneklerini yerine getirdi. Zeybek, boynundaki altın kemer ile kent merkezinde kendisini karşılan vatandaşları selamladı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Zeybek, taraftarlarının omzunda bir süre taşındı. Zeybek, selamlamanın ardından başpehlivanların geleneği olan hamama da gitti.

        Tarihi Saray Hamamı´na giden Zeybek, hamam girişinde imam tarafından Kuran´ı kerim ile karşılandı. Kuran´ı kerimi alan Zeybek ile beraberindekiler daha sonra dua okudu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Başpehlivanın kent merkezinde karşılanması

        -Vatandaşların sevgi gösterileri

        -Başpehlivanın omuzlara alınması

        -Sevgi gösterileri

        -Başpehlivanın hamama gitmesi

        -İmamın Kuran ile karşılaması

        -Dua edilmesi

        -Detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Edirne Umut IŞIK

        2023-07-10 02:51:21

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