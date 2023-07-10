662'nci Kırkpınar başpehlivanı Zeybek: Gece heyecandan uyuyamadım

Olgay GÜLER Umut IŞIK / EDİRNE, (DHA)Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olarak altın kemeri takan Yusuf Can Zeybek, hedefinin bundan sonra 3 kez üst üste altın kemer alıp ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi. Başpehlivan olduktan sonra gece heyecandan uyuyamadığını belirten Zeybek, "Çok güzel bir duygu. Yani anlatılmaz biraz yaşanır misali bu iş. Zaten gece uyuyamadık sevinçten, sabaha kadar uyumadım" dedi. Sevincini paylaştığı eski milli güreşçi eşi Sümeyye Zeybek'in kendisine çok destek olduğunu söyleyen Zeybek, "Güreşçi olduğu için onun da bir stresi, onun da bir heyecanı var. Yani normal hayatımızda zaten profesyonel sporcu olduğu için her zaman çok destek veriyor" dedi.

662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenip şampiyon olan Yusuf Can Zeybek, başarısının sırrını ve duygularını anlattı. Şampiyon olduktan sonra gece heyecandan neredeyse hiç uyuyamadığını söyleyen Zeybek, kış aylarından bu yana çok çalışıp emeklerinin karşılığını aldığını dile getirdi. Hedefinin Kırkpınar'da 3 kez üst üste başpehlivan olup altın kemerin ebedi sahibi olmak olduğunu belirten Zeybek, en büyük destekçisinin ise kendisi gibi milli güreşçi olan eşi Sümeyye Zeybek olduğunu ifade etti.

"İNŞALLAH 3 KERE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLUP KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLURUZ"

Kırkpınar'da şampiyon olmanın gurur verici bir duygu olduğunu kaydeden Zeybek, "Çok gurur verici bir duygu. İlk geldiğimde hissettim zaten, burada bir kemer alıp Edirne caddesinde bir yürümek istiyordum. Aldım ve dün akşam yürüdüm, çok güzel bir duygu. İnşallah önümüzdeki yıllarda 3 yıl üst üste alıp kemerin ebedi sahibi oluruz. Bir güreşçinin ilk önce hedefi başpehlivan olmak, başpehlivan olduktan sonra da kemer almak. Ondan sonra kemeri üç kere üst üste alıp ebedi sahibi olabilmek. Biz çok şükür bir başpehlivan olduk, kemerimizi aldık. İnşallah üç kere üst üste alıp ebedi sahibi oluruz" dedi.

"HEYECANDAN GECE UYUYAMADIM"

Şampiyonluğunun bir başlangıç olduğunu belirten Yusuf Can Zeybek, "Tabii bu bir başlangıç oldu bizim için. Bu burada kalmayacak. Önümüzdeki hedeflere inşallah daha mutlu ve daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Çok güzel bir duygu. Yani anlatılmaz biraz yaşanır misali bu iş. Zaten gece uyuyamadık sevinçten. Sabaha kadar uyumadım. Uyumuşsam iki saat falan anca uyumuşumdur. Bir gün önce de aynı maçın heyecanıyla 3-4 saat anca uyumuşumdur. Şimdi artık yavaş yavaş başlıyor kemerin ciddiyeti, heyecanı... İnşallah çok güzel gidecek" diye konuştu.

"HEDEFİM HER ZAMAN KIRKPINAR'DI"

Kış aylarından bu yana çok çalıştığını ifade eden Zeybek, "Çok çalıştık, kıştan beri emek verdik. Sezon başı biraz kötü girdim ama hedefim benim her zaman Kırkpınar'dı; 'Ben Kırkpınar'da birinci olacağım' dedim. Sezonun başı biraz kötü girdik ama Kırkpınar'la başarımızı süsledik. İnşallah daha da çok çalışacağız ve daha da çok başarılar elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

"EŞİM BENİ ANLAYABİLİYOR, ÇOK DESTEK VERİYOR"

Ailesinin, özellikle kendisi gibi milli güreşçi olan eşi Sümeyye Zeybek'in çok desteklediğini belirten Zeybek, "Amcam olsun, babam olsun, köylülerin hepsi desteklediler. Çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan ta buraya kadar geldiler desteklemek için. Hepsinden Allah razı olsun. Eşim zaten milli sporcu. Her zaman destek veriyor. Güreşçi olduğu için onun da bir stresi, onun da bir heyecanı var. Yani normal hayatımızda zaten profesyonel sporcu olduğu için her zaman çok destek veriyor. Beni anlayabiliyor yani o konuda. Allah razı olsun ondan. İnşallah önümüzdeki güreşlerde, önümüzdeki sene Kırkpınar'da kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Kürsünün en üst basamağında olabilmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.

"GENÇLİĞİN VERDİĞİ HEYECANLA BEN BUNU ALACAĞIM DEDİM"

Kırkpınar'da şampiyon olmuş isimleri elediği hatırlatılan Zeybek, "Ustalarımız bizden daha tecrübeli, daha profesyonel, bu sahalarda yıllarca güreş yapmış ve kemer almış insanlar. Biz biraz daha stresliyiz, biraz daha heyecanlıyız. Biraz gençliğin verdiği heyecanla ve o kemer alma duygusuyla 'ben bunu alacağım, nasip olacak' dedim. O heyecanla bize nasip oldu. İsmail Balaban'la biz ağabey kardeş olduğumuz için ne kadar sahada güreş esnasında çekişme olsa da maç bittikten sonra usta-çırak ve dostluğumuz bitmez" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başpehlivan Zeybek´ten detay

-Zeybek´in açıklaması

-Kupadan detay

-Madalya´dan detay

DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Umut IŞIK

2023-07-10 13:30:59