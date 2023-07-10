Edirne'de anız yangını, buğday tarlalarına sıçramadan söndürüldü

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiyenin ve köylülerin 1 saat süren müdahalesi ile buğday tarlalarına sıçramadan söndürüldü.

Paşayiğit Mahallesi Çaybayır mevkisinde buğday ekili arazide, saat 15.00 sıralarında biçerdöver ile hasat yapıldığı sırada anız yangını çıktı. Köylülerin traktörler ile müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. İhbarla olay yerine Keşan Belediyesi, belde belediyeleri ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını ekili alanlara sıçramadan söndürdü. 50 dönüm anız yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'ÜST DÜZEY DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUZ'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da bölgeye gidip, inceleme yaptı. Aynı bölgede 1 gün arayla 2'nci yangının çıktığını belirten Helvacıoğlu, "Paşayiğit'te gün aşırı çıkan 2'nci yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Allah, beterinden korusun. İlk andan itibaren hızla müdahaleye yetişen Keşan Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi, belde itfaiyelerimiz ve traktörleri ile yardıma koşan köy halkına teşekkür ediyoruz. Biçim sezonu devam ederken; hava sıcaklıklarının daha da artması ile tüm hemşehrilerimizi üst düzey duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan Paşayiğit Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında buğday ekili arazide çıkan yangında 2 bin dönüm alan zarar görmüş, yangın 4 saatlik müdahale ile söndürülmüştü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-07-10 17:26:19