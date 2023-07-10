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        Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 20:26
        Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya´dan başlayarak bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul´da 32-36, Edirne´de 37-41, Kırklareli´de 35-39, Tekirdağ´da 32-35, Kocaeli´de 33-38, Sakarya´da 33-36, Yalova´da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-10 20:25:38

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