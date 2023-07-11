2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Sınır birlikleri, İpsala ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü FETÖ/PDY şüphelileri A.Y. ve M.H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-11 10:50:21