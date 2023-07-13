Saros'ta sahile vuran caretta caretta denize bırakıldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde karaya vuran yavru caretta caretta, yeniden denize bırakıldı.

Yayla köyü sahilinde plaj işleten Mustafa Altunhan, bir yavru caretta carettanın karaya vurduğunu fark etti. Canlı bulduğu caretta cerettayı tekrar denize bırakan Mustafa Altunhan, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Altunhan, "Önce yaralı veya hasta zannettim ancak bir şeyi yoktu. Ben de bulunduğu yerden alı, tekrar denize bıraktım" dedi. Caretta caretta, bir süre sonra denizde yüzüp, gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-07-13 11:40:53