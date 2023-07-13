Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, 2 gün önce İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.Y. ve M.H.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen A.Y. ve M.H., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-13 12:18:55