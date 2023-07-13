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        Edirne'de, 'tefeci' operasyonunda 5 gözaltı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:56
        Edirne'de, 'tefeci' operasyonunda 5 gözaltı

        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarmanın 8 adrese eş zamanlı operasyonunda, tefecilik yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerdeki aramalarda 1 tapu, 2 milyon lira değerinde 41 dolu senet, 65 boş senet, alacak listesinin olduğu 6 ajanda, 3 rehin sözleşmesi, 3 çek-senet teslim tutanağı, 3 icra dairesi dosya hesabı belgesi, 2 noter belgesi, alacak listesinin olduğu 2 not kağıdı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 100 lira ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-13 16:55:13

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