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        Edirne'de 25 terör şüphelisi yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:03
        Edirne'de 25 terör şüphelisi yakalandı

        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 16'sı FETÖ/PDY, 4'ü PKK/KCK, 5 MLKP terör örgütü üyesi olmak üzere 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, son 2 haftada haklarında yakalama kararı olan 42 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-14 15:02:42

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