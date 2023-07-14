TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 15 milyon lira olan gümrük kaçağı 25 bin elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yurda giriş yapan bir TIR'da kaçak elektronik sigara bulunduğu belirlendi. Polis, 'Pehlivan 22' adını verdiği operasyonla M.Y.'nin kullandığı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, gümrüklenmiş piyasa değeri 15 milyon lira olan 25 bin elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konuldu, şoför M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen kaçak elektronik sigaraların bu yılın rekoru olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK

2023-07-14 16:52:51