Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:53
        TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 15 milyon lira olan gümrük kaçağı 25 bin elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, yurda giriş yapan bir TIR'da kaçak elektronik sigara bulunduğu belirlendi. Polis, 'Pehlivan 22' adını verdiği operasyonla M.Y.'nin kullandığı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, gümrüklenmiş piyasa değeri 15 milyon lira olan 25 bin elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konuldu, şoför M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen kaçak elektronik sigaraların bu yılın rekoru olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Umut IŞIK

        2023-07-14 16:52:51

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Edirne'de 25 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 25 terör şüphelisi yakalandı
        Ana kucağından düşüp nefessiz kalan 7 aylık bebek, hayatını kaybetti
        Ana kucağından düşüp nefessiz kalan 7 aylık bebek, hayatını kaybetti
        Edirne'de, 'tefeci' operasyonunda 5 gözaltı
        Edirne'de, 'tefeci' operasyonunda 5 gözaltı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı (2)
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Saros'ta sahile vuran caretta caretta denize bırakıldı
        Saros'ta sahile vuran caretta caretta denize bırakıldı