Ana kucağından düşüp nefessiz kalarak hayatını kaybeden 7 aylık bebek, toprağa verildi

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düşüp nefessiz kalınca hayatını kaybeden 7 aylık Kadir Yağız Balta, toprağa verildi.

Olay, dün, saat 11.00 sıralarında, Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'taki 2 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 2'nci katında yaşayan Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına koyup, diğer odaya geçti. Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören Seçil Balta, komşularından yardım istedi. Komşusu olan hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla adrese gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadir Yağız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlatırken, Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ailesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün kurumdan teslim aldığı bebeğin cenazesi, Keşan'da Bahçeköy'e getirildi. Anne Seçil ve baba Mustafa Balta taziyeleri kabul etti. Cenazeye Balta ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile bölge halkı katıldı. Kadir Yağız, öğle vakti köy camisinde ilçe müftüsü Mehmet Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-07-15 15:01:45