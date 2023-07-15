Trakya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri

Abdullah YALÇINUmut IŞIK/ EDİRNETEKİRDAĞKIRKLARELİ, (DHA)TRAKYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kahramanlık marşları okunurken, şehitler anısına yürüyüşler yapıldı.

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen etkinliklerde yürüyüşler yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, kahramanlık marşları söylendi. Edirne'deki etkinlik kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Programa Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunması ile başlayan programda şehitler için dua edildi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar bu anı cep telefonlarına kaydetti. Selimiye Cami İmamı Yusuf Serenli tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

'ŞEHADETE KOŞAN İNSANLARIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR'

Programda Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Türk milletinin geçmişte çok fazla destan yazdığına dikkat çekerek millet iradesinin FETÖ hain darbe girişimine karşı topyekûn karşı durarak şanlı bir direniş gösterdiği kader günü olduğunu söyledi.

VALİ VEKİLİ ZEHİN SANCAĞI TESLİM ALDI

Zehin, konuşmasının ardından sporcuların getirdiği sancağı teslim aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan koruma altındaki çocuklar arasında yapılan resim, şiir yarışmaları ile 15 Temmuz şehitlerine mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vekili Sıtkı Zehin tarafından takdim edildi.

TEKİRDAĞ'DA TÖREN

Tekirdağ Valiliği tarafından ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Sahil dolgu alanda anma törenleri düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kur´an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016´da devletin ve milletin, hain bir saldırıya maruz kaldığını ve millet iradesinin gasbedilmeye çalışıldığını söyledi. Vali Aziz Yıldırım, devletten maaş alan asker görünümlü hainlerin milletin vergileriyle alınan tankları, uçakları, helikopterleri ve silahları millete çevirerek, düşmanların harp sahalarında bile yapamadıkları alçaklığı millete reva gördüğünü ifade etti.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz Sancak Koşusuna katılan sporcular, sancağı Vali Yıldırım'a teslim etti. Programlar, başta Rüstempaşa Camisi olmak üzere kentlerdeki camilerden okunan salaların ardından sona erdi.

KIRKLARELİ'NDE TÖREN ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MEYDANI'NDA

Kırklareli'nde ise tören Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Şehit yakınlar ve gaziler ile yemek yenilen programda daha sonra Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Sancak Koşusu gerçekleştirilen Kırklareli'ndeki programda, ilahiler okundu, kahramanlık marşları söylendi. Program demokrasi nöbeti ile sürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Abdullah YALÇINUmut IŞIK

2023-07-15 23:53:01