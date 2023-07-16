Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

OIgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin (BÜDDER) düzenlediği 8´inci Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu. Maratonda, geçen yılın birincisi Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa bu yıl da ipi göğüsledi.

Edirne'de bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yıl temasıyla koşulan, 923 atletin katıldığı 8'inci Uluslararası Edirne Maratonu'nda 10K ve 21K'de mücadele eden sporcular, Karağaç ilçesindeki Lozan Anıtı önünden start aldı. 10 kilometrelik parkurda, Yunanistan sınırındaki Pazarkule Sınır Kapısı´ndan dönüş yapan atletler, kent merkezinden geçerek Lozan Anıtı önünde finişi gördü. 21 kilometrelik parkurda ise Meriç ve Tunca nehirlerini aşan atletler, Selimiye Camii´nden dönüş yaparak Lozan Anıtı önünde organizasyonu sonlandırdılar.

GEÇEN YILIN BİRİNCİSİ YİNE İPİ GÖĞÜSLEDİ

Toplamda 150 yabancı uyruklu atletin yer aldığı maratonun 21 kilometrelik parkurunda erkeklerde geçen yılın birincisi Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa (29) bu yıl da birinci olurken, kadınlarda Zehra Er birincilik ipini göğüsledi. 10 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Aykut Taşdemir, kadınlarda Ezgi Kaya birinci oldu.

BU YIL İLK KEZ PATEN YARIŞI YAPILDI

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Edirne Maratonu'nda ilk kez paten yarışı da yapıldı. Toplam 18 patencinin katıldığı, paten kategorisi 10 kilometre olarak koşuldu. Patende erkeklerde Mustafa Gül, kadınlarda ise Berat Kızmaz birinci oldu.

'YARIŞI KAZANDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Erkekler kategorisi birincisi Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa, Kütahya´dan katıldığını belirterek, "Kütahya´da yaşıyorum. Orada beden eğitimi öğretmenliğinden mezun oldum. Uluslararası yarışlara katılıyorum. Derecelerim var. Geçen sene de burada birinci oldum. Yarışı kazandığım için çok mutluyum. Genelde bu işi yaptığım için çoğu yarışa katıldım ve kazandım. Doğrusunu söylemek gerekirse yarış zor değildi. Ben sabit gittim. Her gün hazırlık yapıyorsunuz. Bu işi 1 ya da 2 gün eksik yaptığın zaman performansın düşüyor" dedi.

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2023-07-16 12:30:45