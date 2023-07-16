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        Köprü korkuluklarına çarpan minibüse dere yatağına düşmemesi için halatlı önlem

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:09
        Köprü korkuluklarına çarpan minibüse dere yatağına düşmemesi için halatlı önlem

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü Doğan Cindoruk (29) yaralandı. Minibüs, dere yatağına düşmemesi için halatlarla köprünün karşı tarafındaki korkuluklara bağlandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi´nde meydana geldi. Keşan Devlet Hastanesi yönüne giden ve içerisinde yolcu bulunmayan Doğan Cindoruk´un kullandığı 22 M 4081 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen otomobilin sıkıştırması sonucu Ferhat Ağa Köprüsü´nde korkuluklara çarptı. Araçta sıkışan Cindoruk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Cindoruk'u kurtarmak için çalışma başlatırken, minibüs ise dere yatağına düşmemesi için halatlarla köprünün karşı yönündeki korkuluklara bağlandı. Araçtan çıkarılan Cindoruk, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Minibüs ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

        Polis, kazaya sebebiyet verdiği ve olay yerinde durmayarak kaçtığı öne sürülen otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-07-16 15:08:15

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