Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, 19 Temmuz Çarşamba günü, öğle saatlerinden itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul´da 32-35, Edirne´de 38-41, Kırklareli´de 35-39, Tekirdağ´da 33-36, Kocaeli´de 37-39, Sakarya´da 35-37, Yalova´da 31-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-07-17 15:49:58