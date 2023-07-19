Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, 2 gün önce Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri M.Y. ile Ö.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.Y. ve Ö.Y., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda; yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.G. ve M.Y.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-19 15:31:23