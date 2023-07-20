FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi H.H. yakalanıp, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi H.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.H. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldığı belirlendi. H.H., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-07-20 11:20:16