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        FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:21
        FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi H.H. yakalanıp, gözaltına alındı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi H.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan H.H. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldığı belirlendi. H.H., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-20 11:20:16

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