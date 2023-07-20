Edirne'de Kıbrıs gazilerine 49'uncu yıl pastası

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ni ziyaret edip, gazilerle pasta kesti. Duygusal anların yaşandığı kutlamada konuşan derneğin genel sekreteri Kıbrıs gazisi Fevzi Demir, "Oradaki soydaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gittik. İyi ki gitmişiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nde program düzenlendi. Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'in de katıldığı programa İl Müdürü Bilgin Özbaş ve beraberindeki kurum yetkilileri de eşlik etti. Heyet, dernekte Kıbrıs gazilerini ziyaret edip, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü nedeniyle pasta kesti. Duygusal anların yaşandığı kutlamada, gaziler harekattaki anılarını anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kahraman gaziler ile birlikte olmanın mutluluk ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Özbaş, "49 yıl önce bugün kahraman Türk askeri Mehmetçik, sabah saatlerinde Girne sahillerine adımlarını attılar. Bu kahraman Mehmetçik'lerimiz ile şu an burada beraber olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'BARIŞ İÇİN GİTTİK SAVAŞLA KARŞILAŞTIK'

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Genel Sekreteri Kıbrıs gazisi Fevzi Demir de "Hepimiz ayrı heyecan ve gurur içerisindeyiz. Bizlere bu kutlama programını hazırlayanlara çok teşekkür ediyoruz. Harekat esnasında şehit olan 498 arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Oraya giderken savaş için değil; barış için gittiğimizi biliyorduk. İndiğimizde öyle bir barış havası görmedik ateşle karşılaştık. Oradaki soydaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gittik. İyi ki gitmişiz" diye konuştu.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ise harekatta hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Zehin, "Savaşlarda ve iç güvenlik harekatlarında kaybettiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, hayattaki gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Bizleri bugün burada ağırladıkları için kıymetli büyüklerim, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah onlarla sohbet edeceğiz, kendilerinin harekatla ilgili hatıralarını dinlemiş olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-07-20 13:50:41