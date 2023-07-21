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        Edirne'de 23 terör şüphelisi yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:08
        Edirne'de 23 terör şüphelisi yakalandı

        Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 22'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak üzere 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında, son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 54 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

        2023-07-21 14:07:06

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