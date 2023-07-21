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        Edirne'de tarladaki yangında 50 saman balyası ile 100 arı kovanı yandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:31
        Edirne'de tarladaki yangında 50 saman balyası ile 100 arı kovanı yandı

        Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Demirhanlı köyünde 150 dönümlük biçilmiş buğday tarlasında meydana gelen yangında 50'ye yakın saman balyası ile birlikte 100 arı kovanı yandı. Kovanlardaki arıların etrafa yayılmasıyla itfaiyenin yardımına, arıcı maskesi giyen bölgedeki gezgin arıcılar koştu.

        Yangın, Demirhanlı köyü yakınlarında Mustafa Göktaş'a ait biçilmiş buğday tarlasında balya yapımı sırasında meydana geldi. 150 dönümlük tarladan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm tarlayı sararken, köylüler traktörlerle müdahale etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

        ARICILAR DEVREYE GİRDİ

        Yangında alevler, tarlanın hemen yanındaki arı kovanlarına da sıçradı. Alev alan kovanlardaki arılar bölgeye yayılırken, itfaiye müdahalede güçlük çekti. Ekiplerin arılar nedeniyle kovanlara yaklaşılamayınca devreye bölgede bulunan gezgin arıcılar girdi. Özel kıyafetlerle kovanların yanına giden arıcılar, itfaiyenin söndürme çalışmalarına katıldı. Kovanlardaki yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

        2023-07-21 14:30:26

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