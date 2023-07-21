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        Keşan'ın 45 günlük suyu kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:34
        Keşan'ın 45 günlük suyu kaldı

        Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi, 4 milyon metreküpe geriledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 45 gün içinde ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe kadar düştü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, su seviyesinin alarm verdiğini ifade ederek, "Kadıköy Barajı'nda şu anda yaklaşık 4 milyon metreküp su kaldı. Ölü hacim ve buharlaşma kaybını düştüğümüzde, bu oran yaklaşık 45 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor. Çok yakında barajdan su almak için kullandığımız bacalarımız, su seviyesinin düşmesiyle iş göremez hale gelecek ve platform kurup, pompa yoluyla su almaya başlayacağız. Bu da çok verimli olmayacak. Böyle giderse 45 gün içinde Keşan, susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir" dedi.

        'BİR DAMLA SUYA BİLE MUHTAÇ KALABİLİRİZ'

        Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve kurak bir sezon geçirdiklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın sıcaklıklar karşısında serinlemek için yolları suladıklarını görüyoruz. Yerleri ıslatmak için kullanılan su 5 dakika içinde buharlaşıp gidiyor, sonra yeniden yıkanıyor. Bu da su israfına yol açıyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Suyu dikkatli kullanmamız, dişimizi fırçalarken, banyo yaparken, tıraş olurken dikkati olmamız gerekiyor. Unutmayalım ki; bilinçsiz kullanım nedeniyle yalnızca 45 gün sonra Keşan'a su veremeyebilir, hatta gelecekte bir damla suya bile muhtaç kalabiliriz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

        2023-07-21 16:33:14

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