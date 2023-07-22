Edirne'de tarladan ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde 1000 dekarlık biçilmiş buğday tarlasında çıkan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Edirne'de akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına; Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer, 6 lastikli dozer ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri tarafından yoğun şekilde müdahale edildi. Edirne Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, yer yer soğutma çalışmalarına başlandığını aktardı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-07-22 23:22:39